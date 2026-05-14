Netflix ha annunciato un tour mondiale dal vivo dedicato al fenomeno KPop Demon Hunters, che si svolgerà in diverse città. L’evento coinvolgerà le HuntrX e i Saja Boys, i gruppi legati al successo del film d’animazione prodotto da Netflix e Sony Pictures Animation, vincitore di due Oscar. La notizia è arrivata dopo il grande riscontro ottenuto dal film, che ha portato il franchise a un livello internazionale. La data e le località precise del tour sono state comunicate dalla piattaforma.

Il fenomeno KPop Demon Hunters non si ferma. Dopo il successo planetario del film d’animazione targato Netflix e Sony Pictures Animation, vincitore di due Oscar, la piattaforma ha annunciato un evento che farà impazzire il fandom: il tour mondiale dal vivo delle HuntrX e dei Saja Boys. Un’esperienza pensata per trasformare la magia del film in realtà, portando sul palco l’energia, la musica e l’universo fantasy che hanno conquistato milioni di spettatori. Ma quando parte il tour mondiale di KPop Demon Hunters? Quali città toccherà? E cosa ha in serbo Netflix per i fan che attendono il sequel previsto per il 2029? Scopriamolo insieme. L’annuncio del KPop Demon Hunters World Tour è arrivato direttamente da Netflix, che ha deciso di rendere l’attesa del sequel più leggera e spettacolare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - KPop Demon Hunters, Netflix annuncia il tour mondiale: ecco le città e le date

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