Aiuto mio nonno sta soffocando e l'operatrice del 118 di Susa dal telefono dà le indicazioni per salvarlo
Un uomo di 88 anni ha rischiato di soffocare a causa di un boccone di traverso, ma è stato salvato grazie alle manovre praticate dal nipote sotto indicazioni telefoniche di un'operatrice del 118 di Susa. La donna ha fornito istruzioni precise mentre il familiare interveniva, riuscendo a liberare le vie respiratorie dell’anziano e a evitare conseguenze più gravi. L’intervento si è concluso con successo, senza ulteriori complicazioni.
Un 88enne si salva dal soffocamento per un boccone di traverso grazie alle manovre eseguite dal nipote guidato telefonicamente da un'operatrice del 118: il racconto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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