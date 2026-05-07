Aiuto mio nonno sta soffocando e l'operatrice del 118 di Susa dal telefono dà le indicazioni per salvarlo

Un uomo di 88 anni ha rischiato di soffocare a causa di un boccone di traverso, ma è stato salvato grazie alle manovre praticate dal nipote sotto indicazioni telefoniche di un'operatrice del 118 di Susa. La donna ha fornito istruzioni precise mentre il familiare interveniva, riuscendo a liberare le vie respiratorie dell’anziano e a evitare conseguenze più gravi. L’intervento si è concluso con successo, senza ulteriori complicazioni.