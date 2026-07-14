Angelo Bonelli smaschera Elly Schlein | Cosa pensa davvero su Russia e Putin

Il portavoce dei Verdi ha dichiarato che anche il leader del suo partito pensa che la Russia non sia pericolosa, contrariamente a quanto si può supporre. La sua affermazione si riferisce a recenti commenti sulla posizione nei confronti di Mosca e Putin. Bonelli ha espresso questa opinione in un contesto di confronto politico, senza fare riferimenti a dichiarazioni specifiche di altri esponenti o a eventi particolari.

A pensare che la Russia sia inoffensiva non è solo Giuseppe Conte, ma anche il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Commentando le ultime dichiarazioni del leader pentastellato, secondo cui “stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare e a far guerra", l'onorevole di Avs al Foglio ha detto: "La frase di Giuseppe Conte non è uno scandalo. Non lo è per noi, di Alleanza verdi e sinistra, e non lo è per il Partito democratico, che ha sempre detto di no al riarmo. Le polemiche? Totalmente campate in aria”. Quando gli hanno fatto notare che non tutto il Pd è contrario al riarmo, Bonelli ha risposto: "Se si riferisce ai riformisti del Pd, penso che siano i migliori alleati di Giorgia Meloni”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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