Sul fronte delle tensioni tra Ucraina e Russia, si segnalano recenti accuse da parte del governo ucraino riguardo a un presunto piano di Mosca volto allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali nei territori occupati. Questa situazione si inserisce nel contesto della guerra in corso, con nuove tensioni anche sul piano economico. Le autorità ucraine hanno diffuso queste informazioni in risposta a quanto accaduto nelle ultime settimane.

Nuove tensioni sul fronte economico della guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato un piano di Mosca per lo sfruttamento massiccio di risorse naturali nei territori occupati. In un messaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha citato un rapporto dell’intelligence militare guidata da Oleh Ivashchenko, secondo cui la Russia starebbe pianificando operazioni su almeno 18 giacimenti strategici. “Tra questi figurano titanio, litio, tantalio, niobio, zirconio, molibdeno e grafite ”, ha dichiarato il presidente, sottolineando il valore cruciale di queste materie prime per l’industria tecnologica e militare. Screenshot Non solo minerali: Kiev accusa Mosca di voler requisire anche il raccolto di grano nelle aree occupate, replicando schemi già osservati negli anni passati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa vuole davvero da Putin”. Ucraina, cosa vuole davvero la Russia

Davvero rischiamo la guerra con la RUSSIA

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