Durante un dibattito, Angelo Bonelli ha colpito con una gomitata la leader di un partito politico. Bonelli ha commentato che l’errore commesso a Venezia è stato sottovalutato. Nel corso delle dichiarazioni, si è concentrato sulla distinzione tra vittorie e sconfitte nelle elezioni amministrative, sottolineando che le prime vengono interpretate come politiche, mentre le seconde come amministrative. La discussione ha evidenziato le tensioni tra le parti coinvolte.

"Si continua a discutere delle elezioni amministrative e come sempre per chi vince hanno un significato politico e per chi perde sono amministrative". Introduce con queste parole Paolo Del Debbio la puntata del martedì di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4. "Certamente Venezia e Reggio Calabria non sono due vittorie scontate, soprattutto nella quantità dei voti che sono stati presi", riflette il conduttore riguardo al successo del centrodestra. Amministrative: doccia fredda per il Campo largo "Su Venezia c'è stato un errore di valutazione nel rapporto della struttura sociale della città" Angelo Bonelli a #4disera pic.twitter. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Angelo Bonelli e la gomitata alla Schlein. "L'errore che abbiamo commesso a Venezia"

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