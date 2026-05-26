4 di Sera Angelo Bonelli e la gomitata alla Schlein L' errore che abbiamo commesso a Venezia

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un dibattito, Angelo Bonelli ha colpito con una gomitata la leader di un partito politico. Bonelli ha commentato che l’errore commesso a Venezia è stato sottovalutato. Nel corso delle dichiarazioni, si è concentrato sulla distinzione tra vittorie e sconfitte nelle elezioni amministrative, sottolineando che le prime vengono interpretate come politiche, mentre le seconde come amministrative. La discussione ha evidenziato le tensioni tra le parti coinvolte.

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"Si continua a discutere delle elezioni amministrative e come sempre per chi vince hanno un significato politico e per chi perde sono amministrative". Introduce con queste parole Paolo Del Debbio la puntata del martedì di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4.  "Certamente Venezia e Reggio Calabria non sono due vittorie scontate, soprattutto nella quantità dei voti che sono stati presi", riflette il conduttore riguardo al successo del centrodestra.   Amministrative: doccia fredda per il Campo largo "Su Venezia c'è stato un errore di valutazione nel rapporto della struttura sociale della città" Angelo Bonelli a #4disera pic.twitter. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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