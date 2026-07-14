Ogni giorno, decine di persone tra italiani e stranieri ricevono un pasto gratuito grazie a un gruppo di volontari che lavora tutto l’anno. I volontari preparano e distribuiscono circa cinquanta pasti quotidianamente, senza interruzioni, sette giorni su sette. La distribuzione avviene presso una mensa dedicata, dove si assicurano che chi è in difficoltà possa mangiare senza costi. Nessuna pausa, nessuna pausa: il servizio è garantito ogni giorno dell’anno.

Lavorano 365 giorni all’anno per garantire un pasto a chi non può permetterselo, dando da mangiare ogni giorno a circa cinquanta persone tra italiani e stranieri. Sono gli “angeli“ del centro sociale dell’Annunziata Odv. E, oltre a servire i pasti alla mensa di via Bassagrande aiutano a sfamare anche una decina di famiglie la settimana. Uomini e donne che in silenzio aiutano chi ha bisogno cucinando e servendo pasti. Tutto come volontariato e, fino al penultimo sbarco al porto di Marina di Carrara, hanno cucinato anche i pasti per i migranti che scendono dalle navi delle Ong. Ma i volontari non fanno tutto da soli, perché solo il loro grande cuore non potrebbe alimentare tutte le persone che hanno bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Angeli’ alla mensa. Un pasto ogni giorno a decine di persone

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Multi SubThey called him a kept man. He called it a job well done.

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Si parla di: ‘Angeli’ alla mensa. Un pasto ogni giorno a decine di persone; SERVIZI MENSA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2026-2027, AD ASSISI VIA ALLE ISCRIZIONI.