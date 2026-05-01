Ogni giorno molte persone inviano numerose candidature e monitorano costantemente le offerte di lavoro senza ottenere risultati concreti. Il Primo maggio, tradizionalmente dedicato alla celebrazione del lavoro, negli ultimi anni ha assunto un significato diverso, diventando anche un momento in cui si riflette sulla difficoltà di trovare un’occupazione stabile. In un periodo in cui il mercato del lavoro presenta sfide crescenti, si cerca una via d’uscita.

P rimo maggio, Festa del Lavoro. Un giorno che da alcuni anni ha un sapore diverso, perché il lavoro più che festeggiarlo molti lo cercano, lo temono, o semplicemente lo sopportano in attesa di qualcosa di meglio che non arriva mai. C’è una parola nuova che descrive qualcosa che in tanti hanno vissuto senza saperlo nominare: si chiama doomjobbing. Suona tecnica, forse un po’ buffa. Ma se si è mai passato un sabato sera su LinkedIn a scorrere annunci senza trovare nulla che convincesse davvero, sentendo crescere dentro qualcosa di simile alla disperazione, allora si sa già di cosa si tratta. Ansia da cambio lavoro: gli errori più comuni. guarda le foto Cos’è il doomjobbing: quando cercare lavoro diventa una spirale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È quello che fanno in tanti quando cercano lavoro: mandano decine di candidature ogni giorno, controllano le offerte ogni ora, e non vanno da nessuna parte. Ma c'è una via d'uscita

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