Dà in escandescenze dopo il pasto consumato alla mensa e cerca di aggredire alcune persone | intervengono sanitari e forze dell' ordine

Nella serata di ieri, alla mensa della Caritas in via Flaminia, sono intervenuti sanitari e forze dell’ordine a causa di un uomo di 43 anni che, dopo aver finito il pasto, ha avuto una crisi e tentato di aggredire alcune persone. L’episodio si è verificato in un momento in cui l’uomo ha perso il controllo delle proprie azioni. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari presenti sul posto.

ANCONA – Intervento di forze dell’ordine e sanitari nella serata di ieri alla mensa della Caritas in via Flaminia, dove un 43enne al termine del pasto consumato ha perso completamente il lume della ragione, cercando di aggredire alcune persone. Sul posto, oltre a polizia e carabinieri, anche.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Dà in escandescenze fuori dall'ospedale compiendo vandalismi, intervengono le forze dell'ordineSono ancora da chiarire i contorni dell'episodio violento avvenuto questa notte all'esterno dell’ospedale Manzoni di Lecco. Momenti di tensione tra ultrà dopo il match Torino-Verona: lanci di bottiglie contro i pullman, intervengono le forze dell'ordineMomenti di forte tensione sono stati registrati dopo il fischio finale della gara di serie A, disputata tra Torino ed Hellas Verona, fuori dallo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dà in escandescenze al Pronto Soccorso e provoca danni : foglio di via per 4 anni da Cremona; Dà in escandescenze al Pronto Soccorso: calci alle porte, denunciato 22enne; Dà in escandescenze in banca. Paura in un istituto di credito; Dà in escandescenze al pronto soccorso, 22enne denunciato. Dà in escandescenze e danneggia un bagno dell’ospedale di ReggioREGGIO EMILIA – Ancora un episodio di tensione in un pronto soccorso reggiano: questa volta è accaduto al Santa Maria Nuova di Reggio poco dopo le 4 di oggi, 22 aprile. Il personale dell’area triage è ... reggionline.com Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri, fermato e sedatoProtagonista Alexander, 35enne in viaggio a piedi con quattro cani attraverso l’Europa. Bloccato dopo un inseguimento, ha ferito un militare ed è stato trasportato all’ospedale di Cremona ... laprovinciacr.it Como, panico all’ospedale Valduce: 33enne ferisce il vigilante con un taglierino, arrestato: Youssef Lemdarnakh, marocchino senza fissa dimora, ha dato in escandescenze dopo essere stato portato in pronto soccorso da ubriaco. Pazienti barricati in corsia, i - facebook.com facebook