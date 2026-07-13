Budkov Kjaer-Pellegrino affronta un match del primo turno dell’ATP di Bastad, con l’obiettivo di avanzare al secondo turno. La partita mette a confronto il presente e il futuro del tennis, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sul risultato. L’evento si svolge su terra rossa, con un’attenzione particolare alle possibilità di qualificazione. La presenza di un atleta italiano nel tabellone è confermata, senza specificare il nome o il percorso.

Analisi e pronostico di Budkov Kjaer-Pellegrino, match valido per il primo turno dell’Atp di Bastad: chi si assicurerà il passaggio al secondo atto? Ci sarà anche un po’ d’Italia all’Atp 250 di Bastad. Se Lorenzo Sonego ha preferito giocare tra le Alpi svizzere, la Svezia è la meta per la quale ha deciso di optare Andrea Pellegrino, che si appresta a debuttare sulla terra rossa della contea di Scania con una sfida tutt’altro che semplice. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro affronterà il giovane Nicolai Budkov Kjaer, uno dei talenti emergenti più interessanti del tennis norvegese, in un match che mette di fronte due giocatori che stanno attraversando due fasi completamente diverse della loro carriera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Budkov Kjaer-Pellegrino, sfida tra presente e futuro sulla terra di Bastad

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