In una settimana, Andrea Pellegrino è passato dalle qualificazioni ai sedicesimi di finale di un torneo ATP, ottenendo un aumento a due cifre nel ranking. Dopo questa serie di risultati, si registra un significativo balzo in avanti nelle classifiche ufficiali. Restano da vedere se il tennista riuscirà a continuare questa striscia positiva nelle prossime sfide in programma.

Dalle qualificazioni ai sedicesimi di finale nel giro di sette giorni. Va in archivio una settimana da sogno al Foro Italico per Andrea Pellegrino, capace di raggiungere il main draw tramite il tabellone cadetto per poi spingersi addirittura fino al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 grazie al successo sul connazionale Luca Nardi e al ritiro per infortunio del francese Arthur Fils. Il 29enne pugliese, che non aveva mai vinto una partita nel tabellone principale di un Masters 1000, adesso si ritrova addirittura nella condizione di poter giocare un match non impossibile contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.22 al mondo, però mai del tutto a suo agio sulla terra rossa) con all’orizzonte un probabile eventuale ottavo di finale contro il numero uno Jannik Sinner sul Centrale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Andrea Pellegrino nel ranking ATP? Balzo in doppia cifra. E se vincesse ancora…

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