Andrea Mostoni condannato all'ergastolo per l'omicidio di Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano

Notizia in breve

Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo con l’aggravante dello stalking per l’omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto il 25 maggio 2025 in un appartamento a Legnano. La donna è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. La sentenza è stata emessa in tribunale, confermando anche la presenza di comportamenti persecutori da parte dell’imputato. La condanna riguarda sia l’omicidio che il reato di stalking.