Andrea Mostoni condannato all'ergastolo per l'omicidio di Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano
Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo con l’aggravante dello stalking per l’omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto il 25 maggio 2025 in un appartamento a Legnano. La donna è stata trovata morta con ferite da arma da taglio. La sentenza è stata emessa in tribunale, confermando anche la presenza di comportamenti persecutori da parte dell’imputato. La condanna riguarda sia l’omicidio che il reato di stalking.
Andrea Mostoni è stato condannato all'ergastolo con l'aggravante dello stalking per l'omicidio di Vasilica Potincu, trovata morta il 25 maggio 2025 in un appartamento a Legnano. Disposto il risarcimento delle parti civili con una provvisionale di 380mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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