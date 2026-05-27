Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano contestato anche lo stalking ad Andrea Mostoni | ora rischia l’ergastolo
Un uomo di 29 anni è stato arrestato per l'omicidio di una donna avvenuto a Legnano. Contestato anche lo stalking ai danni di un’altra persona. L’accusa per il reato di omicidio prevede ora la richiesta di ergastolo. La vittima, identificata come la donna uccisa, è stata trovata senza vita in un appartamento. La polizia ha sequestrato prove e avviato le indagini. L’arrestato è stato portato in caserma e si trova al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Legnano (Milano), 27 maggio 2026 – Si aggrava la posizione di Andrea Mostoni, il 29enne di Robecco sul Naviglio imputato davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l ’omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 36 anni trovata morta il 25 maggio dello scorso anno in un appartamento di via Stelvio a Legnano. Aggiornamenti dal processo. Nel corso dell’udienza di martedì 26 maggio, il pubblico ministero Ciro Caramore ha contestato all’imputato anche il reato di atti persecutori nei confronti della vittima. Una nuova accusa che introduce l’aggravante dello stalking e che potrebbe avere un peso rilevante sull’eventuale condanna, fino alla richiesta dell’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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