Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano contestato anche lo stalking ad Andrea Mostoni | ora rischia l’ergastolo

Notizia in breve

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per l'omicidio di una donna avvenuto a Legnano. Contestato anche lo stalking ai danni di un’altra persona. L’accusa per il reato di omicidio prevede ora la richiesta di ergastolo. La vittima, identificata come la donna uccisa, è stata trovata senza vita in un appartamento. La polizia ha sequestrato prove e avviato le indagini. L’arrestato è stato portato in caserma e si trova al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.