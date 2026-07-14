Andrea Mostoni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu Grida di rabbia in aula

Notizia in breve

Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu nella Corte d’Assise di Busto Arsizio. La sentenza è stata emessa poco dopo la lettura del dispositivo. La madre della vittima si è alzata e ha gridato: “Assassino, hai ucciso mia figlia”. La condanna chiude il processo di primo grado.