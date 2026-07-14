Andrea Mostoni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu Grida di rabbia in aula
Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu nella Corte d’Assise di Busto Arsizio. La sentenza è stata emessa poco dopo la lettura del dispositivo. La madre della vittima si è alzata e ha gridato: “Assassino, hai ucciso mia figlia”. La condanna chiude il processo di primo grado.
La condanna all'ergastolo chiude il processo di primo grado per l'omicidio di Vasilica Potincu nell'aula della Corte d'Assise di Busto Arsizio. Pochi istanti dopo la lettura del dispositivo, la madre della vittima si alza e punta il dito contro Andrea Mostoni: “Assassino, hai ucciso mia figlia”. Un grido di dolore che rompe il silenzio dell'aula e segna il momento più drammatico della giornata. Dopo circa sette ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise, presieduta da Rossella Ferrazzi, ha riconosciuto colpevole il 26enne di Robecco sul Naviglio per l'omicidio della escort, trovata senza vita il 25 maggio 2025 in un appartamento di via Stelvio a Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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La Procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Andrea Mostoni, accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu. Secondo l’accusa, sarebbe stato il 29enne a uccidere la 35enne con nove coltellate il 25 maggio 2025 in un appartamento di Leg facebook
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Andrea Mostoni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu, uccisa a coltellate a LegnanoLa decisione della Corte d'Assise di Busto Arsizio è arrivata martedì 14 luglio dopo una camera di consiglio durata più di sette ore. legnanonews.com