Legnano omicidio di Vasilica Potincu In aula Andrea Mostoni sceglie il silenzio

A Legnano, durante l’udienza per il caso di Vasilica Potincu, l’imputato di 29 anni ha deciso di non rispondere alle domande e di non rilasciare dichiarazioni spontanee. La sua scelta di mantenere il silenzio è stata comunicata in aula, senza ulteriori commenti. La corte ha proseguito con le procedure previste, mentre il processo continua a focalizzarsi sui capi di imputazione.

Legnano (Milano), 28 aprile 2026 – In aula sceglie il silenzio. Andrea Mostoni, 29 anni, non risponde alle domande, non rilascia dichiarazioni spontanee. Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio resta immobile, mentre attorno a lui prende forma – pezzo dopo pezzo – la ricostruzione dell’omicidio di Vasilica Potincu, 36 anni, trovata senza vita il 25 maggio 2025 in un appartamento di via Stelvio. Una morte rapida, violentissima. Nove coltellate, inferte in pochi istanti. A dirlo è il medico legale: fatale il colpo alla carotide, quasi altrettanto grave quello al polmone. Il decesso sarebbe avvenuto in un tempo brevissimo, tra uno e tre minuti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, omicidio di Vasilica Potincu. In aula Andrea Mostoni sceglie il silenzio Notizie correlate Leggi anche: **Messina: omicidio dei tre cacciatori, l'indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio'** Leggi anche: Omicidio dei tre cacciatori a Messina, l’indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio Aggiornamenti e contenuti dedicati Legnano, omicidio di Vasilica Potincu. In aula Andrea Mostoni sceglie il silenzioLa 36enne venne trovata senza vita il 25 maggio 2025 in via Stelvio. I familiari dell’imputato lo descrivono come riservato e tranquillo. Gli amici della vittima rivelano: Era spaventata ... ilgiorno.it Omicidio Potincu, Vasilica morta in pochi minuti per le coltellate. Mostoni in silenzio davanti alla Corte d’AssiseMartedì 28 aprile la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha ascoltato, tra gli altri testi, il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Vasilica Potincu ... legnanonews.com