Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è arrivato il momento di condividere la propria gioia. Per Andrea Delogu, quel momento è arrivato con un semplice selfie pubblicato tra le Instagram Stories: lei stretta tra le braccia di Alessandro Marziali, sul divano di casa, in un abbraccio che non ha bisogno di troppe parole per raccontare la felicità. A fare da cornice, una didascalia che dice tutto: “Lucky Girl”, ragazza fortunata, accompagnata da un cuore rosso e dalle note di Corazón di Danny Ocean come sottofondo. Andrea Delogu, il primo scatto con Alessandro Marziali. Non è la prima conferma della relazione, ma è la prima volta che è la conduttrice stessa a raccontarla sul proprio profilo, scegliendo di taggare direttamente il compagno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, il primo selfie di coppia con Alessandro Marziali: “Ragazza fortunata”

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