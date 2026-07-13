Andrea Delogu ha pubblicato il suo primo selfie con Alessandro Marziali, confermando la relazione iniziata a dicembre. La conduttrice si è definita “una ragazza fortunata” sui social. La relazione era stata anticipata da fotografie pubblicate dai paparazzi, che ritraevano Delogu con Marziali sotto il portone di casa. In passato, aveva smentito una storia con un altro uomo, pubblicando un’immagine di un bacio con un diverso partner.

Diventa così ufficiale anche via social la relazione cominciata lo scorso dicembre, quando i giornali di gossip volevano Andrea Delogu innamorata del suo maestro di danza di Ballando con le stelle, Nikita Perotti, ma lei smentì con un'immagine: il bacio sotto il portone di casa con Alessandro Marziali, paparazzato da Chi. Da allora, Andrea Delogu e Marziali non si sono più separati, rendendo via via più pubblica la loro relazione. Eppure Marziali non è un personaggio dello showbiz: classe 1998, vive a Roma ma è originario di Ancona e, stando a quanto riporta Chi, lavorerebbe come manager. Nonostante la differenza d'età di più di 15 anni e il diverso ambito lavorativo, Delogu e Marziali si sono conosciuti in modo un po' pittoresco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Delogu pubblica il primo selfie con Alessandro Marziali e si definisce «una ragazza fortunata»

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