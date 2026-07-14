Un incidente sulla via Flacca tra Sperlonga e Gaeta ha provocato la morte di un uomo di 32 anni. La fidanzata, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. La vittima era originaria di Maddaloni e residente in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Doveva essere una giornata al mare, ma si è trasformata in una tragedia. Andrea Daniele D'Ambrosio, 32 anni, originario di Maddaloni e residente a Mugnano del Cardinale (Avellino), ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Flacca, nel tratto che collega Sperlonga e Gaeta, in provincia di Latina. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto insieme alla fidanzata, una ragazza di 28 anni originaria di Napoli, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 12 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta dal 32enne si sarebbe scontrata frontalmente con un'auto che percorreva la stessa arteria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente mortale sulla Flacca, Andrea muore a 32 anni: grave la fidanzata

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Impatto frontale in moto: 32enne muore sul colpo

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