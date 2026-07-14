Un giovane motociclista di 24 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla strada statale 64 Porrettana, vicino a Carbona. L’uomo era rimasto gravemente ferito nello schianto e non è riuscito a sopravvivere alle ferite. La notizia ha suscitato grande dolore, con la madre che ha condiviso un messaggio sui social. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Non ce l’ha fatta Andrea Baroni, il motociclista di 24 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì sulla strada statale 64 Porrettana, all’altezza della località Carbona, nel territorio di Vergato. Il giovane, nato a Bologna e residente a Sala Bolognese, è morto all’ ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti. Sui social è stato il commovente messaggio della madre ad annunciare il lutto: accanto a una fotografia che li ritrae insieme ha scritto «Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andrea Baroni muore a 24 anni dopo lo schianto in moto a Vergato: il dolore della mamma sui social

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