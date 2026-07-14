Un giovane di 24 anni è deceduto in un incidente con la moto sulla strada Porrettana. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, senza ulteriori dettagli sulle cause. La madre ha pubblicato un messaggio sui social, definendo il figlio “il mio angelo”. La vittima era conosciuta come ’Baro’ o ’André’ tra amici. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Vergato (Bologna), 14 luglio 2026 – Per gli amici era ’Baro’. O ’André’. Per sua mamma era “il mio angelo”, come ha scritto la stessa parente di Andrea Baroni sui social nell’annunciare la tragica scomparsa del figlio. Un angelo, “volato in cielo” ad appena 24 anni. Morto dopo un tremendo schianto sulla Porrettana avvenuto alle 17 di lunedì, quando Andrea stava viaggiando in sella alla propria Yamaha super sport percorrendo la strada statale 64. Quando all’altezza della località Carbona a Vergato, il 24enne si è scontrato con un camioncino alla guida del quale si trovava un autista di origini rumene, di 40 anni. Dinamica ancora al vaglio dei Carabinieri di Vergato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Baroni morto a 24 anni nell’incidente con la moto sulla Porrettana. La mamma: “Il mio angelo è volato in cielo”

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