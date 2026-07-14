Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente tra moto e furgone sulla strada Porrettana. L’incidente è avvenuto nel territorio di Vergato, in provincia di Bologna. La motocicletta e il veicolo commerciale si sono scontrati in modo frontale, causando la morte immediata del centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal motociclista sono state fatali. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vergato (Bologna), 14 luglio 2026 – Per gli amici era ’Baro’. O ’André’. Per sua mamma era “il mio angelo”, come ha scritto la stessa parente di Andrea Baroni sui social nell’annunciare la tragica scomparsa del figlio. Un angelo, “volato in cielo” ad appena 24 anni. Morto dopo un tremendo schianto sulla Porrettana avvenuto alle 17 di lunedì, quando Andrea stava viaggiando in sella alla propria Yamaha super sport percorrendo la strada statale 64. Quando all’altezza della località Carbona a Vergato, il 24enne si è scontrato con un camioncino alla guida del quale si trovava un autista di origini rumene, di 40 anni. Dinamica ancora al vaglio dei Carabinieri di Vergato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra moto e furgone sulla Porrettana, centauro muore a 24 anni

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