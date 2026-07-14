Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, nel tratto di mare tra Latina e Sabaudia chiamato Bufalara, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 45 anni di nazionalità indiana. La scoperta è avvenuta in mare, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Non sono state fornite informazioni su eventuali interventi di soccorso o cause del decesso. La salma è stata recuperata e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il litorale pontino è stato segnato da una nuova tragedia. Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, nella zona della Bufalara, tra Latina e Sabaudia, è stato trovato in mare il corpo di un uomo di 45 anni, cittadino di nazionalità indiana. A notarlo sono stati alcuni bagnanti, che hanno visto il corpo galleggiare a pochi metri dalla riva, con il volto immerso nell’acqua. L’allarme è scattato immediatamente. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Ogni intervento si è però rivelato inutile: il 45enne era già morto al momento del recupero. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ancora una tragedia in mare: 45enne muore alla Bufalara

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