Una domenica al mare si è conclusa con un dramma sulla spiaggia di Bufalara, a Sabaudia. Un uomo di 50 anni, proveniente da Sezze, è stato visto in difficoltà nelle acque e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto. La salma è stata recuperata e sono in corso le verifiche sulle cause dell’incidente. La spiaggia è stata chiusa temporaneamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una domenica al mare si è trasformata in tragedia sul litorale di Sabaudia, nella zona della Bufalara. Un uomo di 50 anni, originario di Sezze, è morto dopo essere stato visto in difficoltà mentre si trovava in acqua. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, nel tratto di spiaggia nei pressi del chiosco vicino alla strada interrotta. L’allarme lanciato dai bagnanti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva raggiunto la spiaggia per trascorrere una giornata sul litorale. A notarlo in difficoltà sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma ogni tentativo di prestare aiuto si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in mare alla Bufalara, niente da fare per Marco. Aveva 50 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Learn Italian with a Real-Life Conversation | How Italians Really Eat | Italian Podcast

Notizie e thread social correlati

Malore improvviso in casa: niente da fare per Umberto. Aveva appena 49 anniUna serata normale si è trasformata in tragedia a Frosinone, poco distante da via Aldo Moro, quando un uomo di 49 anni ha accusato un malore...

Scontro sul lungomare di Tor San Lorenzo; niente da fare per Lorenzo. Aveva solo 20 anniUn giovane di 20 anni è morto dopo un incidente sul lungomare di Tor San Lorenzo nella notte di domenica 31 maggio.

Temi più discussi: Domenica drammatica sul litorale, due uomini muoiono in mare; Tragedia in mare a Pesaro: turista muore mentre faceva il bagno; Tragedia sul litorale, uomo di 50 anni muore annegato a Torvaianica; Uomo muore in mare a Torvaianica: inutili i soccorsi del 118 e dell'eliambulanza.

Tragedia oggi sul pontile di Ostia, litorale romano, dove un giovane è morto. Il ragazzo si è tuffato in mare, ma ha riportato un violento trauma alla testa. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118. AN x.com

Sorrento. Tragedia in mare, morto sub di 54 anniIeri un sub di 54 anni ha perso la vita nel corso di un'immersione nella zona di Marina di Puolo, al confine tra Sorrento e Massa Lubrense ... sorrentopress.it

(Colpi di scena estesi) La tragedia di Ulf e Hugh in HotD reddit

Tragedia in mare a Procida: turista muore dopo aver fatto il bagno davanti alla moglieL'uomo, un turista romano, si trovava in barca con la moglie e ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno: inutili i tentativi di rianimarlo da parte ... fanpage.it