Un giovane di 22 anni è stato ferito con coltellate al torace e a un orecchio durante il pomeriggio. L’aggressione è avvenuta in un’area pubblica del Comune di Montignoso, senza che siano stati segnalati altri coinvolti o testimoni. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando per identificare l’autore dell’attacco. La zona era già stata teatro di un episodio di violenza a giugno.

Montignoso, 14 luglio 2026 – Ancora violenza nel territorio del Comune di Montignoso, già scosso dall’episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorso in piazza De Andrè a Cinquale, ovvero il ferimento a colpi di pistola di due giovani, per il quale il 18enne ritenuto responsabile è finito in carcere. Stavolta è stato il quartiere di Capanne a finire al centro delle cronache, è proprio da lì che infatti ieri mattina – intorno alle 11.50 – è partita una richiesta di soccorsi al 118 per un uomo ferito da colpi di coltello. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, di Carrara, che è stato raggiunto da alcune coltellate: una l’ha ricevuta in pieno torace, mentre un’altra gli ha provocato una lesione all’orecchio destro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora sangue a Montignoso, coltellate al torace e a un orecchio. Un 22enne ferito in pieno giorno

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