Ragazzo accoltellato in pieno giorno ancora violenza e paura a Montignoso
Un giovane è stato accoltellato in pieno giorno a Montignoso, nel territorio di Massa-Carrara. L’episodio si è verificato oggi, aggiungendosi a un precedente episodio di violenza avvenuto due settimane fa, quando due giovani furono feriti da una sparatoria. La zona rimane sotto tensione, con la presenza delle forze dell’ordine e il timore di ulteriori incidenti. Non sono stati ancora rese note le condizioni del ragazzo ferito o le circostanze dell’aggressione.
Montignoso (Massa-Carrara), 13 luglio 2026 – Ancora sangue nel territorio di Montignoso. Dopo la sparatoria che ha provocato il ferimento di due giovani due settimane fa, oggi si è verificato un altro grave episodio di violenza, in pieno giorno. E anche questa volta è rimasto coinvolto un giovane ragazzo, 22 anni di Carrara, che è stato accoltellato al torace. È successo in località Piazza. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11:50. Al centralino è arrivata la segnalazione di un’aggressione e un accoltellamento. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacasparatoria-montignoso-uvyvyzdr Sul posto sono intervenuti il prima possibile i mezzi inviati dalla centrale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cornelia: Aggredito e accoltellato in pieno giorno davanti ai passanti
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