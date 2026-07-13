Un giovane è stato accoltellato in pieno giorno a Montignoso, nel territorio di Massa-Carrara. L’episodio si è verificato oggi, aggiungendosi a un precedente episodio di violenza avvenuto due settimane fa, quando due giovani furono feriti da una sparatoria. La zona rimane sotto tensione, con la presenza delle forze dell’ordine e il timore di ulteriori incidenti. Non sono stati ancora rese note le condizioni del ragazzo ferito o le circostanze dell’aggressione.

Montignoso (Massa-Carrara), 13 luglio 2026 – Ancora sangue nel territorio di Montignoso. Dopo la sparatoria che ha provocato il ferimento di due giovani due settimane fa, oggi si è verificato un altro grave episodio di violenza, in pieno giorno. E anche questa volta è rimasto coinvolto un giovane ragazzo, 22 anni di Carrara, che è stato accoltellato al torace. È successo in località Piazza. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11:50. Al centralino è arrivata la segnalazione di un’aggressione e un accoltellamento. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacasparatoria-montignoso-uvyvyzdr Sul posto sono intervenuti il prima possibile i mezzi inviati dalla centrale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzo accoltellato in pieno giorno, ancora violenza e paura a Montignoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cornelia: Aggredito e accoltellato in pieno giorno davanti ai passanti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomo accoltellato in via Marina, paura a Napoli: lite in pieno giorno

Leggi anche: Sangue in Italia, uomo accoltellato in pieno giorno. Caccia all’aggressore

Temi più discussi: Crema, diciannovenne accoltellato in pieno centro e morto in ospedale. Fermati tre giovani; Ragazzo accoltella senza motivo un uomo in pieno giorno: i 20 fendenti alle spalle; Uomo colpito con 20 coltellate alle spalle senza motivo: arrestato un ragazzo di 22 anni, grave un 55enne; Impara a comportarti, morto per le coltellate in spiaggia: fermato a Milano il killer in fuga. Il giallo sulla lite a Savona: cosa hanno visto i testimoni.

Ragazzo accoltellato in pieno giorno, ancora violenza e paura a MontignosoIl giovane, 22 anni di Carrara, è stato colpito al torace e ferito all’orecchio destro. Soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale Apuane di Massa. I carabinieri sono riusciti a fermare il presunt ... lanazione.it

Diciannovenne accoltellato in pieno centro a Crema, muore in ospedale. Il ragazzo, di origine egiziana, sarebbe stato aggredito durante un litigio. Ancora in corso le indagini per individuare il responsabile @TgrRaiLombardia x.com

Crema, diciannovenne accoltellato in pieno centro e morto in ospedale. Fermati tre giovaniPer l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema, sono stati fermati tre giovani. Si tratta di tre persone di nazionalità italiana e straniera - gli ... rainews.it