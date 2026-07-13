Un giovane di 22 anni è stato ferito con un coltello in via Piazza a Montignoso, in provincia di Massa, durante la mattinata del 13 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno fermato un sospettato ritenuto responsabile dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente e le motivazioni dell’aggressione sono ancora al vaglio degli investigatori.

MASSA – Ancora un’aggressione violenta a Massa. Un ragazzo di 22 anni residentea Carrara è stato accoltellato nella tarda mattinata di oggi, 13 luglio 2026, a Montignoso, in località Piazza. Il ragazzo è stato raggiunto dai soccorsi del personale sanitario del 118 e trasferitoall’ospedale di Massa, dove è arrivato in codice giallo. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una ferita al torace e una lesione all’orecchiodestro. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che avrebbero già individuato e fermato il presunto autore dell’accoltellamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montignoso: 22enne accoltellato per strada in pieno giorno, fermato presunto aggressore

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