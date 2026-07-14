Il pm di Roma ha confermato che Mohammad Hannoun finanzia Hamas. La procura ha deciso di archiviare la querela presentata da Hannoun contro un deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato. La dichiarazione ufficiale non lascia spazio a interpretazioni: non si tratta di diffamazione, ma di un’accusa verificata e archiviata.

Nessuna diffamazione: accusa da archiviare. Parola del pm di Roma, Roberta Capponi, che si è occupata della querela di Mohammad Hannoun contro il deputato di Fdi, Riccardo De Corato. La denuncia dell'imam palestinese trapiantato a Genova, tuttora in carcere a Terni in regime di alta sicurezza con l'accusa di avere finanziato Hamas, porta la data del 6 luglio 2023. Ben prima dell'arresto di Hannuon, scattato a fine 2025. Tuttavia De Corato ne è stato messo al corrente solo un mese fa, con la notifica appunto della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma. La vicenda. De Corato, all'epoca capogruppo di Fdi in Commissione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche i pm lo certificano: "Hannoun finanzia Hamas"

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