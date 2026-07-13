Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione della querela contro Riccardo De Corato, confermando che Hannoun era un finanziatore di Hamas e che dirigeva un’associazione che, secondo l’accusa, sembrava sostenere i palestinesi ma in realtà aveva altri scopi. Le dichiarazioni contestate riguardavano queste affermazioni e sono state considerate fondate dalle autorità giudiziarie.

“Acclarato finanziatore di Hamas” e “a capo di una associazione che solo apparentemente si occupa di aiutare i palestinesi”. Le dichiarazioni fatte dal deputato Riccardo De Corato (FdI) in un comunicato alla stampa nel luglio 2023 riferite all’architetto ed attivista palestinese Mohammad Hannoun arrestato il 27 dicembre 2025 con l’accusa di essere un finanziatore di Hamas e tuttora detenuto, “non hanno contenuto diffamatorio”. Lo scrive, nella richiesta di archiviazione, il Pubblico ministero di Roma in relazione a una denuncia-querela dello stesso Hannoun presentata il 6 luglio del 2023. Lo ha reso noto De Corato, in una conferenza stampa a Milano nello studio del suo avvocato Piero Porciani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Hannoun era un finanziatore di Hamas”, il Pm chiede l’archiviazione della querela contro Riccardo De Corato

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