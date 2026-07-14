Anagni Grande successo lo scorso weekend per il debutto della 2^ edizione di Madeinterraneo Fest Sarà festival fino Domenica 19 Luglio

Da cronachecittadine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso fine settimana, ad Anagni, si è svolta la seconda edizione di Madeinterraneo Fest, un festival indipendente. L’evento è iniziato venerdì e proseguirà fino a domenica 19 luglio. Durante il weekend si sono svolti spettacoli, incontri e mostre. La manifestazione coinvolge vari artisti e realtà locali. La partecipazione è stata numerosa, con pubblico proveniente anche da fuori città. La manifestazione si svolge in diverse location del centro storico.

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Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Un fine settimana d’eccezione ad Anagni con la 2^ edizione di Madeinterraneo Fest, festival indipendente promosso L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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