Carbonara festival sagra della ciliegia e Beer Fest Poi flamenco dj set e nuovi festival letterari | tutto il weekend cesenate

Nel fine settimana a Cesenate e dintorni si svolgono diversi eventi, tra cui il Carbonara Festival, la Sagra della Ciliegia e il Beer Fest. Sono previste anche serate di flamenco, dj set e nuovi festival letterari. L'offerta include gastronomia, musica dal vivo e spettacoli di ballo folk, con un calendario di eventi rivolto alla condivisione e al divertimento.

Gustosa gastronomia, fiumi di birra, balli folk, serate di flamenco e tanta musica dal vivo: sono questi gli ingredienti di questo primo fine settimana di giugno che si apre, tra Cesenate e comprensorio, a un ricco calendario di appuntamenti volti alla condivisione e al divertimento. Tra nuovi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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