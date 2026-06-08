Anagni Grande successo di pubblico e di critica per il Concerto per la Pace del Coro Polifonico Città di Anagni

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – La Cattedrale di Anagni gremita da un pubblico attento e partecipe ha decretato il grande successo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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