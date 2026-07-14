Amici di Maria De Filippi potrebbe cambiare radicalmente, dopo gli ascolti bassi dell’ultima stagione. La conduttrice sta valutando l’introduzione di nuove discipline e modifiche al format. La decisione arriva in un momento di riflessione sulla direzione futura del talent, che potrebbe subire i maggiori cambiamenti nella sua storia. Le modifiche sono ancora in fase di studio e non sono state ufficializzate.

Dopo gli ascolti deludenti dell’ultima edizione, Amici di Maria De Filippi potrebbe andare incontro a una delle trasformazioni più importanti della sua storia. Tra le indiscrezioni emergono nuove discipline sportive all’interno della scuola, possibili novità nel format e l’addio di una delle insegnanti più note. Ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione del talent di Canale 5. Amici prepara una rivoluzione: nuove discipline sportive e possibili cambiamenti per il talent. La prossima stagione di Amici potrebbe essere molto diversa da quella che il pubblico ha imparato a conoscere negli ultimi anni. Secondo le ultime... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

© Gossipnews.tv - Amici verso una svolta storica: Maria De Filippi valuta nuove discipline e cambiamenti nel talent

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Maria Rosaria deve lasciare la scuola

Notizie e thread social correlati

Maria De Filippi stravolge totalmente Amici: arrivano nuove discipline e una prof amatissima se ne vaLa prossima stagione di Amici introdurrà nuove discipline oltre alle consuete sfide di canto e danza.

Leggi anche: Da Amici alle nozze: una ex concorrente amatissima del talent di Maria De Filippi si è sposata, ecco chi è

Temi più discussi: Amici, per Maria De Filippi una svolta radicale: due elementi a rischio; Amici 26: rivoluzione in arrivo? Maria De Filippi pronta a dire addio a casetta e daytime; Amici 26, aria di rivoluzione: stop a daytime e casetta, cambiano anche i casting; Amici 26, rivoluzione in arrivo? Tutti i rumor sulla nuova edizione e sui casting.

Amici 26, Pier Silvio Berlusconi conferma ai palinsesti Mediaset che ci saranno delle novità, ma non dice quali: i dettagli li lascia a Maria De Filippi. Nel nostro pezzo l'ipotesi di una svolta verso la discografia. x.com

Amici, la svolta di Maria De Filippi: sport nella scuola e novità sui profAmici di Maria De Filippi si prepara a una prossima stagione ricca di cambiamenti. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella scuola più seguita ... bigodino.it

Ad Amici 2026 arrivano le discipline sportive, le novità di Maria De FilippiAmici 26 si prepara a cambiare: secondo le indiscrezioni, nella scuola di Maria De Filippi potrebbero arrivare anche discipline sportive oltre a canto e danza ... dilei.it