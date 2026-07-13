Ad Amici 2026 arrivano le discipline sportive le novità di Maria De Filippi

Ad Amici 2026 saranno inserite le discipline sportive, una novità annunciata da Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di apportare modifiche al format dopo due edizioni che non hanno ottenuto grandi risultati. Le novità mirano a rinnovare il programma, uno dei più longevi della televisione italiana. Non sono stati forniti dettagli specifici su come verranno integrate le discipline sportive né su eventuali cambiamenti nel resto della struttura del talent.

Dopo due edizioni particolarmente poco brillanti, Maria De Filippi è pronta a rivoluzionare Amici. O quantomeno ad introdurre delle novità importanti che possano dare nuova linfa vitale ad uno dei programmi più longevi della tv. Pare che oltre ad un rinnovo importante del corpo di docenti, la conduttrice Mediaset stia valutando anche l’introduzione di nuove discipline, legate al mondo dello sport. Amici 2026, arrivano le discipline sportive. Secondo quanto anticipato da Chi Magazine, nella prossima edizione di Amici potrebbero entrare alcune discipline sportive, affiancando i tradizionali percorsi di canto e danza. Stando alle prime indiscrezioni, gli allievi della nuova classe potrebbero cimentarsi in attività sportive, sebbene non siano ancora stati resi noti quali sport verrebbero inseriti nel percorso formativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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