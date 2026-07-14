Amici 26 nuove regole e discipline aggiuntive | le anticipazioni
Per la prima volta, il talent show potrebbe estendersi oltre il consueto formato, coinvolgendo anche nuove regole e discipline. La produzione sta lavorando a modifiche che riguardano non solo il ruolo dei docenti, ma anche aspetti legati alla gestione del programma. La trasmissione è prevista in autunno e si stanno studiando elementi per ampliare la struttura e il coinvolgimento degli allievi. Le novità sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti dettagli specifici.
Amici 26 potrebbe presentarsi al pubblico con una formula più larga del solito. Il talent di Maria De Filippi, atteso su Canale 5 in autunno, sarebbe al lavoro su novità legate non solo ai professori. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica curata da Giuseppe Candela, la scuola potrebbe aprire le porte anche ad alcune discipline. Professori Amici 26, un altro possibile addio: di chi si tratta La scuola di Amici guarda oltre canto e ballo. Il punto più interessante riguarda il cuore del format. Amici di Maria De Filippi potrebbe affiancare nuove prove alle categorie storiche. Non solo cantanti e ballerini, quindi, ma anche percorsi legati allo sport. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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