Amici 26 nuove regole e discipline aggiuntive | le anticipazioni

Notizia in breve

Per la prima volta, il talent show potrebbe estendersi oltre il consueto formato, coinvolgendo anche nuove regole e discipline. La produzione sta lavorando a modifiche che riguardano non solo il ruolo dei docenti, ma anche aspetti legati alla gestione del programma. La trasmissione è prevista in autunno e si stanno studiando elementi per ampliare la struttura e il coinvolgimento degli allievi. Le novità sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti dettagli specifici.