La prossima edizione di Amici potrebbe segnare una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, il talent di Canale 5 sarebbe pronto ad ampliare la propria proposta, andando oltre le tradizionali sfide di canto e danza. Accanto ai cambiamenti che riguarderebbero il format, continuano inoltre a rincorrersi voci sul corpo docente, con alcuni volti storici dati in partenza e altri destinati a rimanere saldamente al proprio posto. Al momento, però, molte delle novità circolano ancora sotto forma di indiscrezioni. Maria De Filippi cambia Amici: ecco cosa vedremo nella nuova edizione del talent. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la scuola di Amici sarebbe pronta ad aprire le porte anche ad altre discipline. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Maria De Filippi stravolge totalmente Amici: arrivano nuove discipline e una prof amatissima se ne va

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