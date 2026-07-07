Napoli cinque amichevoli estive in programma | tutte su Sky ed a pagamento

Il Napoli ha programmato cinque amichevoli estive, tutte trasmesse da Sky e a pagamento. Il ritiro prevede l’inizio il 17 luglio, con partenza per Dimaro e primo allenamento nel pomeriggio sotto la guida di Max Allegri. Le partite si svolgeranno durante il periodo di preparazione pre-campionato, con dettagli sugli avversari ancora da definire. La stagione si avvicina e la squadra si prepara con questa serie di test amichevoli.

Il Napoli inizierà il ritiro il prossimo 17 luglio, con la partenza alla volta di Dimaro e primo allenamento nel pomeriggio agli ordini di Max Allegri. Inizierà tra pochi giorni, quindi, ufficialmente la stagione degli azzurri e l’era del tecnico ex Milan, pronto a prendersi una gustosa rivincita dopo l’annata appena conclusa completamente da dimenticare. Ieri si è svolta la presentazione della prima maglia, quella del Centenario, a bordo della MSC World Europe mentre il 14, nella cornice iconica del Teatro San Carlo, vi sarà la presentazione ufficiale dell’allenatore, ufficializzato solo pochi giorni fa dal tweet del presidente De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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