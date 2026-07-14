Ambra Angiolini la confessione | Come ho ritrovato me stessa

Ambra Angiolini ha condiviso come sia riuscita a ritrovare se stessa, parlando di un percorso fatto di successi e cadute. Ha raccontato di aver trasformato le ferite in punti di forza, attraversando momenti difficili e ripartenze inattese. La sua narrazione si concentra su un processo personale di crescita, che l’ha portata a superare le difficoltà e a riscoprire la propria identità. La cantante e attrice ha parlato di un cammino di introspezione e di cambiamento.

. Le confessioni inedite di una donna straordinaria che ha saputo trasformare le sue ferite in punti di forza. Ambra Angiolini torna a raccontarsi con una sincerità che va oltre il personaggio pubblico e ripercorre le tappe di una vita attraversata da successi precoci, cadute dolorose e ripartenze inattese. Nell’intervista rilasciata a Stories su Sky TG24, l’attrice riavvolge il nastro fino agli esordi di Non è la Rai, il programma che la trasformò in un volto amatissimo della televisione italiana, svelando un curioso retroscena che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera. Il retroscena e il successo. Dopo il provino, infatti, la produzione faticò a rintracciarla per un banale errore nel numero di telefono scritto di fretta. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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