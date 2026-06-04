Sonia Candi ha dichiarato di aver ritrovato se stessa a Vallefoglia e di aver trovato nella tecnica il suo salvataggio. La giocatrice è stata una delle figure principali della stagione 2025-2026 della pallavolo italiana. La sua esperienza con il team si è concentrata sulla crescita personale e professionale grazie all’approccio tecnico adottato durante il campionato. Nessun altro dettaglio su eventuali eventi specifici o motivazioni ulteriori è stato fornito.

Sonia Candi è stata, senza ombra di dubbio, uno dei volti più rappresentativi della stagione 2025-2026 della pallavolo italiana. La centrale in forza alla Megabox Ondulati Vallefoglia ha infatti conquistato insieme al suo club non solo il sesto posto in Campionato, ma anche il primo successo internazionale della storia della società, maturato grazie al trionfo contro il Panathinaikos nella finale di Challenge Cup. La nativa di Faenza ha tracciato un bilancio degli ultimi mesi in occasione dell’ultima puntata di Volley Night, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Luciano De Gregorio con Laura Partenio, Paolo Cozzi ed Alessandro Gennari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sonia Candi: “A Vallefoglia ho ritrovato me stessa. La tecnica mi ha salvata”

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