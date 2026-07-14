Altro che remigrazione l’azienda bresciana Bonomi Group inserisce 13 giovani operatori meccanici provenienti dal Ghana

Notizia in breve

Bonomi Group ha inserito 13 giovani operatori meccanici provenienti dal Ghana. Questi lavoratori sono stati scelti nell’ambito del «Progetto Ghana», promosso da Umana e sviluppato con Confindustria Brescia. I giovani sono appena arrivati e avranno il compito di lavorare nelle linee di produzione dell’azienda. La manodopera straniera qualificata viene impiegata per coprire esigenze di personale specializzato.