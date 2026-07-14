Altro che remigrazione l’azienda bresciana Bonomi Group inserisce 13 giovani operatori meccanici provenienti dal Ghana
Bonomi Group ha inserito 13 giovani operatori meccanici provenienti dal Ghana. Questi lavoratori sono stati scelti nell’ambito del «Progetto Ghana», promosso da Umana e sviluppato con Confindustria Brescia. I giovani sono appena arrivati e avranno il compito di lavorare nelle linee di produzione dell’azienda. La manodopera straniera qualificata viene impiegata per coprire esigenze di personale specializzato.
Altro che remigrazione, le imprese sono sempre più affamate di lavoratori qualificati ed è in questo solco che Bonomi Group inserirà 13 giovani operatori meccanici specializzati provenienti dal Ghana nell’ambito del «Progetto Ghana», iniziativa di mobilità internazionale promossa da Umana e sviluppata con Confindustria Brescia. I 13 giovani, già arrivati a Brescia, hanno seguito in Ghana un percorso di formazione per la figura di operatore meccanico, con competenze tecnico-professionali, lingua italiana, educazione civica, sicurezza sul lavoro e terminologia specialistica del settore metalmeccanico. Ora completeranno la preparazione sul territorio, in collaborazione con l’Associazione Formazione Giovanni Piamarta, prima dell’inserimento nelle società del gruppo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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