dal ghana tredici giovani operai per bonomi group

Bonomi Group inserirà 13 giovani operai meccanici provenienti dal Ghana attraverso il «Progetto Ghana», iniziativa di mobilità internazionale promossa da Umana e sviluppata con Confindustria Brescia. Questa operazione dimostra come le imprese abbiano bisogno di lavoratori qualificati, superando l’idea di remigrazione. I giovani saranno formati e impiegati in ambito meccanico, in un progetto che mira a favorire l’inserimento lavorativo internazionale.

Altro che remigrazione, le imprese sono sempre più affamate di lavoratori qualificati ed è in questo solco che Bonomi Group inserirà 13 giovani operatori meccanici specializzati provenienti dal Ghana nell’ambito del «Progetto Ghana», iniziativa di mobilità internazionale promossa da Umana e sviluppata con Confindustria Brescia. I 13 giovani, già arrivati a Brescia, hanno seguito in Ghana un percorso di formazione per la figura di operatore meccanico, con competenze tecnico-professionali, lingua italiana, educazione civica, sicurezza sul lavoro e terminologia specialistica del settore metalmeccanico. Ora completeranno la preparazione sul territorio, in collaborazione con l’Associazione Formazione Giovanni Piamarta, prima dell’inserimento nelle società del gruppo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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