Milan altro rinnovo per il futuro | Bonomi prolunga col club

Il Milan ha annunciato il prolungamento del contratto con Bonomi, rafforzando così il proprio impegno verso il futuro. Questa decisione segue i rinnovi già siglati con altri giocatori, come Cissè e Di Siena, e rappresenta un passo importante per la composizione della rosa della prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di mantenere in squadra alcuni dei propri elementi chiave, confermando l’intenzione di costruire una squadra stabile e competitiva.

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