Milan altro rinnovo per il futuro | Bonomi prolunga col club
Il Milan ha annunciato il prolungamento del contratto con Bonomi, rafforzando così il proprio impegno verso il futuro. Questa decisione segue i rinnovi già siglati con altri giocatori, come Cissè e Di Siena, e rappresenta un passo importante per la composizione della rosa della prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di mantenere in squadra alcuni dei propri elementi chiave, confermando l’intenzione di costruire una squadra stabile e competitiva.
Il Milan continua a puntare con molta forza sui giovani talenti, guardando con attenzione al futuro del club rossonero. Nel giro di pochissime ore, il club rossonero ha voluto ufficializzare il terzo rinnovo consecutivo, dando un forte segnale di continuità al progetto dedicato alla crescita e allo sviluppo dei calciatori cresciuti nel vivaio del Diavolo, così come successo con Davide Bartesaghi. “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Alessandro Bonomi. L’attaccante classe 2006, e da undici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti“. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Rendiamoci conto,aggrappati ad un campione come Luka che non ha nulla da dimostrare ad anni 41 ad un mese dai mondiali. Altro che rinnovo,io gli darei la presidenza e pieni poteri per gestire la mia squadra. Mi sono abbonato solo per vederti dal vivo @lu x.com
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