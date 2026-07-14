alloggi per studenti occhi alla scadenze

C’è tempo fino alla prossima settimana per presentare domanda di assegnazione degli alloggi universitari disponibili nella provincia di Sondrio. La struttura offre alloggi per studenti iscritti all’anno accademico 2026-2027 provenienti dalla Valtellina e Valchiavenna. La scadenza è imminente e le domande devono essere inviate entro questo termine. Le procedure sono rivolte agli studenti residenti nelle zone interessate che intendono richiedere l’alloggio.

Ancora una settimana di tempo per presentare domanda di assegnazione degli alloggi universitari che la Provincia di Sondrio mette a disposizione degli studenti valtellinesi e valchiavennaschi iscritti all’anno accademico 2026-2027. Il bando, che scade appunto martedì 21 luglio, riguarda l’immobile di proprietà della Provincia di via Tartini 31, a Milano, dove sono disponibili 25 miniappartamenti per un totale di circa 55 posti letto destinati a universitari e iscritti ad accademie riconosciute. La retta mensile è fissata in 200 euro. Sono inoltre previsti una cauzione di 400 euro, un contributo forfettario annuo di 250 euro per le utenze comuni e il pagamento dei consumi energetici, conteggiati con fatturazione bimestrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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