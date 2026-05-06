Fino al 29 giugno è possibile presentare domanda per accedere ai fondi messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione di nuovi alloggi destinati a studenti. La misura prevede contributi a fondo perduto e riguarda un investimento complessivo di 600 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa iniziativa mira a sostenere la realizzazione di strutture abitative dedicate agli studenti.

FIRENZE C’è tempo fino al prossimo 29 giugno per ottenere una delle misure di sostegno attivate da Cdp-Cassa Depositi e Prestiti a favore della realizzazione di nuovi studentati. Entra infatti nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto pubblicato proprio da Cdp, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) dopo la revisione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per accedere ai contributi finanziari, fino a un massimo di circa 20mila euro per ogni nuovo posto letto (la dotazione complessiva è di circa 600 milioni di euro) le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi alloggi per studenti. Fondi Pnrr per 600 milioni. Contributi a fondo perduto

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