Alloggi Aler agli studenti | E le famiglie?

A Milano, alcuni alloggi popolari destinati alle famiglie continueranno a essere trasformati in strutture per studenti. Questa decisione riguarda un’area dove si trovavano case assegnate a famiglie in lista d’attesa, che ancora devono ricevere una sistemazione. La permuta delle abitazioni prevede la realizzazione di un nuovo studentato al posto di alcune unità abitative. La questione riguarda circa 700 famiglie in attesa di alloggio.

Dove c’erano alloggi popolari arriverà uno studentato e le 700 famiglie in lista d’attesa continuano ad aspettare. Per questo ieri mattina l’ Assemblea per il diritto alla casa è scesa in piazza con striscioni e fumogeni. Con un gruppo di nuclei familiari ha scelto di manifestare in via Parodi e via Cardano, dove ai civici 82 e 90 arriveranno a vivere gli studenti. "Case popolari subito" hanno gridato i manifestanti, pur sapendo di non poter essere ascoltati dai funzionari Aler che il sabato non sono al lavoro. "Trentuno appartamenti (14 in via lungoticino Sforza, 13 in via Cardano e 4 in via Porta Calcinara) - ha spiegato Alberto De Lorenzis dell’Assemblea - saranno trasformati in 126 posti letto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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