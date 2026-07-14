Durante una conferenza al Teatro San Carlo, l’allenatore del Napoli ha commentato Kevin De Bruyne, definendolo un giocatore straordinario. Ha aggiunto che il centrocampista è stato importante per il Napoli, lasciando intendere di voler ripartire da lui senza fare nomi specifici. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle indiscrezioni di mercato, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Nel corso della conferenza di presentazione di Allegri, svoltasi nella splendida cornice del Teatro San Carlo, il tecnico del Napoli ha fatto capire piuttosto chiaramente, pur con un complimento indiretto, che vorrebbe ripartire da Kevin De Bruyne. Le parole di Allegri. “Sa giocare discretamente bene a calcio, è già un vantaggio. Vediamo quando arriva”. Interviene De Laurentiis: “si lamentò con Antonio Conte perché De Bruyne non fu utilizzato come avrebbe desiderato”. “Conte lo utilizzò bene. Fino all’infortunio, De Bruyne è stato un calciatore importante per il Napoli. Ricordo a Milano, De Bruyne fece una buona partita. È un giocatore straordinario”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Allegri su De Bruyne: “Giocatore straordinario, è stato importante per il Napoli”

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