De Bruyne ha impedito al Napoli di segnare, secondo Ordine. Durante la trasmissione radiofonica, ha detto che il belga ha agito come un ostacolo per gli avversari. La discussione si è spostata su Allegri e Rabiot, senza approfondire dettagli. Ordine ha anche affermato che i calciatori si esprimono solo dopo aver lasciato il campo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Franco Ordine: De Bruyne o Stellini: da che parte sta? “ I calciatori parlano solo quando si allontanano. Q uando è tornato dall’infortunio è stato più un tappo per il Napoli. Poi è sempre colpa di qualcuno, e lo trovo inaccettabile”. Il peggio deve ancora arrivare al Milan? “ Sto aspettando la linea amministrativa di comando, che deve passare per il capo scouting, direzione tecnica, direzione sportiva, siamo in clamoroso ritardo. L’allenatore del Milan dal punto di vista della guida del club sarà di cultura angolosassone. Italiano mai preso in considerazione”. Allegri quando si libera? “ Bisogna attendere la fine del braccio di ferro con il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “De Bruyne è stato più un tappo per il Napoli”: Ordine a tutto campo su Allegri e Rabiot

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DE BRUYNE È IN FORMA

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