Oggi si è svolta la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Accanto al presidente, Allegri ha parlato di sentirsi parte di un’avventura meravigliosa, sottolineando il calore e l’affetto della gente e descrivendo la città come molto passionale. La cerimonia si è tenuta in una location ufficiale, con la presenza di giornalisti e tifosi.

Massimiliano Allegri approda al Napoli: oggi, 14 luglio, la presentazione ufficiale al fianco del presidente, Aurelio De Laurentiis. “Per me è un’avventura meravigliosa, è una città pazzesca, ho sentito subito l’affetto e il calore della gente, è una città molto passionale e sono molto contento”. Queste le sue prime parole, parlando in occasione della sua presentazione al Teatro San Carlo. “Credo che per me questa presentazione sia anche troppo, è la prima volta che mi capita e devo ringraziare il presidente”, ha aggiunto. “È la seconda volta che eredito squadra Conte, spero sia buon auspicio”. Allegri con Conte nel recente match di campionato Napoli-Milan (Foto Alessandro GarofaloLaPresse) “È la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio Conte, spero sia di buon auspicio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Allegri al Napoli, oggi la presentazione: “Avventura meravigliosa”

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