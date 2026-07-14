Allegri si commuove ricordando una telefonata di De Laurentiis | Quella sera mia madre non stava bene

Allegri si è commosso ricordando una telefonata di De Laurentiis durante una conferenza stampa al Teatro San Carlo, dove ha annunciato il suo ruolo di nuovo allenatore del Napoli. Ha riferito che quella sera sua madre non stava bene. La conferenza è durata a lungo, con domande e risposte su vari temi legati alla squadra e al suo incarico.

In una lunga conferenza stampa al Teatro San Carlo, Massimiliano Allegri si è presentato da nuovo allenatore del Napoli. Una lunga conferenza – con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna – in cui si è parlato di sensazioni, di tattica, di aneddoti e in cui c’è stato spazio anche per un momento di commozione per il nuovo tecnico del Napoli. Allegri ha infatti ricordato di quando, prima di Borussia Dortmund – Juve nel 2015, De Laurentiis lo chiamò di notte. “Con il presidente ci conosciamo da tanti anni. Ricordo una telefonata di De Laurentiis quando allenavo la Juventus, prima di una partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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