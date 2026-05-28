Nel pomeriggio, De Laurentiis ha chiamato Allegri, secondo quanto riportato da Il Mattino. La questione relativa agli allenatori non è considerata risolta, e il quotidiano napoletano suggerisce che la situazione resta aperta. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della telefonata o sui possibili sviluppi futuri. La discussione tra le parti continua a essere sotto osservazione, ma non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Secondo Il Mattino la questione allenatori non è affatto chiusa. E il quotidiano napoletano, a firma Pino Taormina, racconta l’improvvisa e quindi inattesa telefonata di ieri pomeriggio del presidente Aurelio De Laurentiis a Massimiliano Allegri che probabilmente in cuor suo si era già messo l’anima in pace. Acciughina (uno dei suoi soprannomi) è oggetto di una campagna denigratoria come non se ne se vedevano nel nostro calcio dai tempi di Maradona, Allegri è considerato un reietto. Il quinto posto col Milan è solo una scusa. De Laurentiis gli ha chiesto come intende liberarsi dal Milan. Ormai anche i bambini hanno compreso che cosa ci sia stato dietro l’improvviso crollo della squadra che lui aveva condotto al secondo posto pur contando su una rosa che definire inadeguata è poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel pomeriggio l’improvvisa telefonata di De Laurentiis ad Allegri

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