Allegri si commuove ricordando una telefonata di De Laurentiis | il motivo è toccante
Durante la presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri si è emozionato ricordando una telefonata ricevuta alcuni anni fa da Aurelio De Laurentiis.
Durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri si emoziona ricordando una telefonata ricevuta anni fa da Aurelio De Laurentiis. Quel ricordo lo riporta infatti a un periodo difficile della sua vita. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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