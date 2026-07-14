Durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri si emoziona ricordando una telefonata ricevuta anni fa da Aurelio De Laurentiis. Quel ricordo lo riporta infatti a un periodo difficile della sua vita. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Allegri si commuove ricordando una telefonata di De Laurentiis: il motivo è toccante

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