Allegri si è presentato in conferenza stampa al Teatro San Carlo, annunciando il suo ruolo di nuovo allenatore del Napoli. Ha descritto la città come passionale e ha parlato di questa esperienza come un’avventura meravigliosa. La scena era caratterizzata da un’atmosfera elegante e ricca di storia, con il tecnico che ha condiviso le sue prime impressioni sulla sfida che lo attende.

Nella splendida cornice del Teatro San Carlo, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, si è presentato in conferenza stampa, per parlare della sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio. “Sono onorato di essere qui. Per me inizia una avventura meravigliosa“. Massimiliano Allegri esprime gioia e anche una evidente emozione nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico del Napoli al Teatro San Carlo. “Napoli è una città pazzesca con un tifo passionale e sono molto felice di questa accoglienza. Siamo stati già vicini in passato con De Laurentiis e adesso si sono creati i presupposti per lavorare insieme. Col Presidente ci conosciamo da anni, così come ho collaborato alla Juventus col Direttore Manna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Allegri: “Napoli città passionale, sarà un’avventura meravigliosa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri Napoli, cosa succede e quando sarà ufficiale: cè una novità

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli, oggi la presentazione: “Avventura meravigliosa”Oggi si è svolta la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli.

Allegri si presenta: «Per me è un’avventura meravigliosa. Sono venuto apposta per restituire qualcosa al Napoli»Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato di aver accettato l’incarico per restituire qualcosa alla squadra.

Temi più discussi: Allegri al Napoli, il tecnico del metodo nella piazza più passionale del Sud; Napoli, Allegri: quel vento del Sud che aiuta a vincere; Allegri: Non sono a Napoli per rivincita, dispiaciuto per come è finita al Milan; Il primo giorno di Allegri: visita al centro sportivo e cena con De Laurentiis.

#Napoli, #Allegri: Bisogna creare le basi per arrivare bene a marzo, dove si decidono le stagioni. Da domani inizia un’avventura meravigliosa. La città è pazzesca e passionale. x.com

Allegri al Napoli: 'Avventura meravigliosa in una città pazzesca, pronti a ripartire'Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli, in una conferenza stampa tenutasi al Teatro San Carlo. Il tecnico ha subito chiarito le sue intenzioni, sottolinean ... it.blastingnews.com

Allegri, 'Napoli avventura meravigliosa, servirà un pò di sana cazzimma'Un Allegri emozionato e voglioso di cominciare una avventura meravigliosa col Napoli quello presentato oggi alla stampa nello scenario inusuale del teatro San Carlo. Sono onorato di essere qui - le ... ansa.it